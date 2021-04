El pasado 29 de marzo, la imitadora de Shakira abandonó la competencia de Yo soy Chile tras no estar de acuerdo con los comentarios de los jurados por su presentación.

Como se recuerda, Noelia Quiroz salió al escenario para cantar “Si te vas”, uno de los temas más populares de la artista colombiana. No obstante, Myriam Hernández criticó su actuación, lo que provocó un cruce de palabras con la imitadora, quien decidió renunciar al reality.

Tras esto, ‘Shakira’ se pronunció desde su cuenta de Instagram y señaló sentirse dolida por todo el sacrificio que hizo para permanecer en Yo soy Chile.

“Y por fin estoy con mi familia, mis hijos mi marido, con quienes me aman con el alma. Ayer reviví nuevamente el dolor de ese momento de pena y frustración, pagué mis clases de canto, dejé vacaciones, llevé mis trajes, mandé a hacer pistas, todo para aportar en el programa todo lo que yo tenía”, empezó.

Noelia Quiroz explicó que no recibió ayuda alguna por parte de la producción de Yo soy Chile para sus presentaciones y eso la agotó.

“Pensé que llegaría a una academia, pero no era así, todo corre por parte de uno, todo eso me agotó. Quizás con un couch todo hubiera sido mejor para mí, para ser una doble más completa, pero lo hice solita”, añadió.

Asimismo, la imitadora de Shakira confesó haberse sentido intimidada por cómo le observaba Myriam Hernández en cada presentación.

“Finalmente, todo el día ahí, después sales y Myriam me miraba con una cara terrible desde que aparecía, eso desgasta, y sin público, se hace peor. Nunca me hizo sentir cómoda esa cara. Yo solo busqué mi crecimiento, el que siguiera obviamente. Fui fuerte, avancé trabajé y seguiré. Agradezco a todos los que me entendieron. Les mando bendiciones, porque si yo te bendigo, eso se devuelve”, concluyó.

Yo soy Chile imitadora de Shakira se pronuncia tras abandonar reality. Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.