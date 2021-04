‘Marilyn Manson’ a Mujeres al mando: Jugaron con la esperanza de mi familia

Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson en Yo soy, se mostró muy molesto con la producción de Mujeres al mando por no difundir una nota en la que pedía ayuda para su tía, quien se contagió de la COVID-19.

Durante la mañana de este 31 de marzo, el cantante aseguró que aparecería en el programa de Latina; sin embargo, nunca se emitió su participación y sus fans se lo hicieron saber. Por esta razón, decidió dejar un mensaje a Maricarmen Marín, una de las conductoras, a través de su cuenta de Instagram.

“Nunca salió la nota que me hizo el programa”, escribió en la plataforma.

Horas después, decidió difundir un video en el que explicó su reacción. ‘Marilyn Manson’ reveló que el reportaje se llevó a cabo con la intención de solicitar una cama UCI, debido a que su familiar lo requería para superar el coronavirus.

Según relató, logró contactarse con una reportera de Mujeres al mando y le prometió que las imágenes saldrían al aire. “Yo estuve desde temprano y al final se grabó como si estuviéramos en vivo y yo iba a hacer la petición”, dijo.

Mike Bravo recalcó que se encontraba muy desesperado por ubicar un sitio para su tía y que él se haría cargo de los exámenes necesarios, el transporte y demás detalles para poder ayudarla en su recuperación.

“Nunca salió, como ustedes me lo comentaron. A mí me pareció que jugaron con las esperanzas de mi familia. Nunca sabremos si hubiéramos conseguido una cama”, agregó.

El finalista de Yo soy comunicó que su allegada ha presentado mejoría, pero que eso no omite la decepción que sintió con el programa de Latina. “Imagínense cómo me siento yo cuando alguien me promete algo que tiene que ver con la vida de un familiar”, sentenció.

