Magaly Medina agradece el apoyo de sus seguidores tras anunciar su divorcio

Magaly Medina se tomó los minutos finales de su programa para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido tras anunciar su separación del notario Alfredo Zambrano.

La conductora de Magaly TV, la firme empezó hablando sobre su cumpleaños número 58, el cual lo celebró ayer 31 de marzo.

“En estos últimos minutos del programa en que me despido y he pasado mi cumpleaños con ustedes compartiendo lo que más felicidad me ha dado en la vida, creo que este año tengo mucho que celebrar y mucho que agradecer, pero sobre todo quiero agradecer las muestras de cariño de todos ustedes”, dijo la comunicadora de ATV.

Asimismo, Magaly Medina agradeció el apoyo recibido por esta etapa complicada que le toca vivir.

“Quiero agradecer a mis amigos porque en estas circunstancias por las que estoy atravesando, las que les conté ayer (martes 30 de marzo), me he dado cuenta que tengo amigos que me quieren mucho, a los que yo quiero, respeto y aprecio mucho que estén a mi lado”, señaló.

Finalmente, Magaly Medina resaltó el respaldo de su equipo de producción.

“Gracias a mi familia y a este gran equipo que se ha portado a la altura de las circunstancias. Así que despido mi nueva vuelta al sol con un salud”, concluyó.

Magaly Medina confirma separación de Alfredo Zambrano

Magaly Medina sorprendió el pasado 30 de marzo al anunciar que se divorciará de Alfredo Zambrano. La conductora le deseó lo mejor a su expareja.

“ He decidido separarme de mi esposo . Lo que deseo es que Alfredo encuentre felicidad en el camino que viene y creo que es lo mismo que él desea para mí”, comentó.

