Jurado de Yo soy Chile encara a ‘Zalo Reyes’: Puede reaccionar como quiera

Hace unos días, el imitador de Zalo Reyes protagonizó una tensa discusión con el jurado de Yo soy Chile, la cual encendió polémica en redes sociales. El miércoles 31 de marzo, el participante volvió a presentarse en el programa de Chilevisión y cantó “Acorralado entre mis lágrimas”. ¿Qué críticas recibió?

Antonio Vodanovic felicitó a Carlos Cano por su destacada actuación, resaltando cada uno de los detalles que notó durante el show. “¿Está contento? Nosotros estamos felices de verlo contento. La voz grave, llena, con cierto raspado, finales con vibrato. Estuvo serio, respetuoso. Ahora puede chacotear”, dijo, a lo que el concursante respondió “Muy feliz... Sin comentarios”, bajando la cabeza y juntando las manos en señal de disculpas.

Sin embargo, cuando le tocó el turno a Cristián Riquelme, éste encaró directamente a ’Zalo Reyes’ por la actitud que tuvo al recibir las críticas del jurado tras su anterior performance en Yo soy Chile. “La última vez que usted pisó este escenario, no se le dijo algo malo, se le dijo una crítica constructiva y usted reaccionó”, indicó.

“Usted es dueño de reaccionar como quiera, pero eso no nos deja indiferentes, así que yo solamente me voy a referir a la actuación. La actuación está bien, yo no tengo ningún reparo, punto final, no he dicho nada más”, añadió.

Finalmente, Myriam Hernández acotó que si bien el imitador hizo un buen trabajo, no logró transmitirle la emoción de la canción. “Yo me imagino que debe ser una canción muy personal (del original), muy de él”, precisó.

Yo soy Chile: ‘Zalo Reyes’ furioso con jurado

’Zalo Reyes’ se enfrentó al jurado de Yo soy Chile después de que se le increpara porque durante su presentación comentó “mesurado, como me dijo el jurado”.

“Estoy haciendo un Zalo Reyes joven, un gallo activo... Tengo 60 años, entiéndame, con una voz de 30 años atrás, soy un hombre maduro, Zalo es siete años mayor que yo. ¿Qué más les puedo mostrar?... estoy aburrido ya”, manifestó.

Además, cuando Myriam Hernández le recomendó que aprendiera de sus errores, el participante la ignoró y dijo “Esto no me sirve”.

