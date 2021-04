Flor Polo busca cama UCI para su tío con COVID-19: “Estamos desesperados”

A mediados de febrero, Flor Polo contó que se infectó con la COVID-19 y desde ese momento empezó una dura batalla que superó junto a su esposo Néstor Villanueva. Tras recuperar su salud, la influencer hizo un pedido especial, ya que su familia ha sido afectada por el virus.

La joven empresaria llegó hasta el set de América hoy para contar que su tío y primo murieron a causa de la COVID-19, y que otro familiar necesita urgente una cama UCI para salvar su vida.

“Nosotros queremos que acabe esa pesadilla, porque es horrible. Hace una semana y media falleció mi tío, a los días, falleció mi primo, ahora mi tío está mal, está internado, pero ahora su vida depende de una cama UCI”, dijo Flor Polo, evidentemente afectada por la delicada situación que atraviesa su familia.

Con la voz entrecortada, la hija de Susy Díaz pidió a todos que la ayuden a encontrar una cama UCI para su familiar. “No conseguimos, no sabemos qué hacer, estamos desesperados. He puesto anuncios en Instagram, en verdad estamos desesperados”, comentó.

Por su parte, Manolo Rojas, quien estuvo enlazado con América hoy, se solidarizó con Flor Polo y pidió a las autoridades ayudar a la familia de Susy Diaz. Cabe mencionar que el actor cómico reveló hace poco que sus padres están infectados con el coronavirus.

Néstor Villanueva da detalles sobre la salud de Flor Polo

Néstor Villanueva contó que Flor Polo tuvo anemia tras contagiarse de la COVID-19. “Flor ya está un poco mejor también. Lo que pasa es que, a veces, cuando te contagias, el virus te va debilitando y Flor, como está delgada, la debilitó un poco más a ella y por eso el doctor le dijo que tenía anemia”, dijo a La República.

