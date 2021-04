Daniel Lazo se solidariza con Ernesto Pimentel: “Sé por lo que pasas”

Daniel Lazo utilizó su perfil personal de Instagram para enviarle un esperanzador mensaje a su amigo Ernesto Pimentel, quien confesó que se contagió de coronavirus.

“Chabuquita linda, cómo estás, recupérate pronto, ten mucha fe. Recupérate muy muy pronto, sé por lo que pasas, te quiero mucho”, comentó el artista, quien hace algunos días pidió una cama UCI para su padre enfermo por la COVID-19.

Como se recuerda, el actor que interpreta a la popular chola Chabuca reveló que pese a haber cumplido con los protocolos de bioseguridad durante la grabación de su programa, contrajo coronavirus.

A la muestra de cariño de Daniel Lazo, por la pronta recuperación de la figura de América TV, se sumaron algunos artistas como Susan Prieto. “Se te quiere mucho, mejórate cholita”, escribió la participante de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos en su red social.

“¡Pronta recuperación, cholita linda!”, publicó el cantante Ángelo Fukuy, entre otras figuras y amistades del presentador de televisión.

Ernesto Pimentel apenado por no pasar tiempo con su hijo

Tras contraer el coronavirus, Ernesto Pimentel permanece en estricta cuarentena en su hogar, por lo que no puede compartir momentos con ningún miembro de su familia, en especial con su pequeño hijo Gael .

El presentador dijo estar muy triste por la situación que atraviesa su salud y está ansioso por ver a su pequeño. “Yo solamente me he expuesto por hacer algo que está permitido: mi trabajo”, comentó. “Llegar a mi casa y, de pronto, cuando mi hijo trata de abrir la manija de la puerta del cuarto, me da mucha pena, me toca, siento que le debo algo... pero tengo cosas que hacer y por eso voy a seguir”, relató el actor en conversación con La banda del chino.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.