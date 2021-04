Carlos Álvarez asegura que no invitará candidatos presidenciales a programa

Luego de superar la COVID-19, Carlos Álvarez se encuentra listo para regresar a la televisión con un nuevo espacio humorístico. La vacuna electoral es el nombre del renovado programa que se emitirá por Willax.

El cómico difundió un comunicado en el que resaltó que la producción no contará con la presencia de los candidatos presidenciales, quienes ya visitan distintos canales para difundir sus propuestas.

“A diferencia de otros programas que se pelean por tener a los candidatos, nosotros no vamos a invitar a ninguno (...). Preferimos solo parodiar sus brutalidades a tenerlos en el programa. No queremos dar tribuna a quienes no lo merecen”, expresó en el mensaje.

Del mismo modo, se mostró decepcionado por el desempeño de los diferentes aspirantes a la presidencia del Perú: “Estas elecciones, de verdad, son un chiste”.

Carlos Álvarez también se refirió a la experiencia que tuvo con el coronavirus días atrás y recomendó a sus seguidores no bajar la guardia. “Usen bien la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, la desinfección. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos cuidará”, agregó.

Carlos Álvarez revela que estuvo hospitalizado por COVID-19

El conocido humorista comunicó, a través de un video en YouTube, que semanas atrás se contagió con el coronavirus. En el clip reveló que se encontró en una situación muy difícil debido a la enfermedad y agradeció a todas las personas que cuidaron de él.

“Tuve COVID-19 y fue un momento muy crítico de mi vida. ¿Cómo fue? No lo entiendo hasta el día de hoy. Soy una persona demasiado cuidadosa conmigo y los que me rodean, pero sucedió. Estuve internado y logré superarlo”, dijo Carlos Álvarez.

El también imitador contó que, mientras se encontraba convaleciente, prometió implementar nuevos centros de salud para mejorar la situación del país ante la pandemia: “Es una promesa que me hecho estando postrado muy mal de salud. Tocaré puertas, muchas puertas seguramente, pero lo haré”.

