Britney Spears: “Se ha especulado mucho sobre mi vida”

El ascenso y los tropiezos en la carrera de la princesa del pop se narran en Framing Britney Spears (Enmarcando a Britney Spears), el documental producido por el periódico The New York Times que analiza la presión mediática sobre ella y también la controversia acerca de la tutela que ejerció su padre. La cantante se pronunció y ha reconocido que se sintió conmovida al saber que existía una producción sobre ella y que hablaba de la tutela que controla su vida desde 2008, motivo por el cual batalló en los tribunales.

“No vi el documental, pero lo que vi del mismo me dio vergüenza por el foco que me pusieron. Lloré durante dos semanas y aún sigo llorando”, escribió en Instagram. “¡Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad para tratar de mantener mi propia alegría”, agrega en un video con la música de Steven Tyler. “Siempre se ha especulado, observado y se ha juzgado mucho sobre mi vida. He estado expuesta actuando delante de tanta gente. Hace falta mucha fuerza para confiar en el universo con vulnerabilidad real porque siempre me he sentido juzgada, insultada y avergonzada por los medios de comunicación. Aún al día de hoy”. Spears dice que no buscó ser “perfecta” porque “la perfección es aburrida”.

La directora y productora, Samantha Stark, admitió que se sintió “muy asustada y aterrorizada” al hacer un proyecto sin la participación de la protagonista. “Estaba pensando mucho en lo que Britney pensaría si lo viera. Hacer algo sin su participación fue muy extraño para mí. Tengo muchos conflictos internos al respecto”. Stark creía que, a pesar de que se tratara de una gran investigación, podría ser tergiversada.

Sin embargo, desde su estreno, el documental no solo ha causado revuelo, sino que ha hecho que otra figura como Justin Timberlake, expareja de la cantante, pida disculpas públicas por haber contribuido con “el problema”, mientras la imagen de la cantante era sexualizada. “Reconozco que no estuve a la altura de las circunstancias en muchas ocasiones y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”.

Britney Spears, que dura una hora y catorce minutos, aborda el acoso mediático que sufrió desde que era adolescente y llega después de una década de silencio en torno a la tutela, porque no ha controlado legalmente su vida y fortuna. Llegó a ganar un millón de dólares a la semana, pero tenía que “detallar su café para asegurarse de que se ajuste a su presupuesto”.

De hecho, el estreno del documental hizo que los fanáticos protesten contra el padre de Spears con la etiqueta #FreeBritney. “Durante el verano, a través de documentos judiciales, Britney, a través de su abogado designado por el tribunal, Sam Ingram, expresó que no quería que esto se escondiera en el armario como un secreto familiar. Esto significa, para mí, que estaba invitando al escrutinio en su situación”, dijo en una entrevista la directora.

El impacto en la industria ha hecho que se hable de salud mental y que se busque cómo acabar con la normalización del machismo. “El fin de semana que salió en los EEUU, #WeAreSorryBritney comenzó a ser tendencia en Twitter cuando me desperté a la mañana siguiente.

Ese es el impacto exacto que queríamos, que la gente mirara su historia y se diera cuenta de su propia complicidad en la forma en que fue tratada y se disculpara. Es un buen paso para simbolizar que estamos listos para cambiar”.

El ascenso y los tropiezos en la carrera de la princesa del pop se narran en Framing Britney Spears.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.