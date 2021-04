Aída Martínez sobre Magaly Medina: No me voy a mofar de la desgracia ajena

La modelo Aída Martínez reaccionó al anuncio que hizo Magaly Medina acerca de su separación del notario Alfredo Zambrano, quien fue esposo de la conductora televisiva desde 2016.

A través de su perfil oficial de Instagram, la también influencer contó que sus seguidores le estuvieron escribiendo sobre la ruptura de la figura de ATV, por lo que emitió su opinión y recordó que en muchas ocasiones se sintió ofendida por los comentarios que Medina emitía sobre ella, en su programa.

Sin embargo, la arequipeña aseguró que no se burlará de la situación que atraviesa Magaly Medina, pues su actitud “ha cambiado” a lo largo de los años.

“Yo no me voy a mofar, ni me voy a burlar de su separación, ni voy a hacer fiesta de eso, porque yo imagino que debe ser muy doloroso lo que ella está pasando. Imagino que la separación y el divorcio es una de las cosas más feas que le puede pasar a alguien”, precisó en sus historias.

“Definitivamente no me voy a mofar de la desgracia ajena. Sí creo en el karma, creo que todo da vueltas, creo que todo regresa; pero no voy a hacer fiesta de lo que ella está viviendo en estos momentos”, recalcó.

“Yo, en particular, he cambiado, me he reinventado en todos estos años y, si antes era burlona o criticona o decía algo, ahora ya no, porque la gente tiene derecho a cambiar. No me voy a burlar en lo absoluto”, continuó.

Aída Martínez quiso finalizar su video con buenos deseos para Magaly Medina, quien acaba de celebrar 58 años al lado de su familia. “Yo deseo que le vaya bien, deseo que se vuelva a enamorar, que encuentre un buen camino en el futuro y que le vaya bien. Todos los éxitos para ella a pesar de todas las cosas que me ha hecho”, acotó.

