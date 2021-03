Viola Davis hace historia en el Óscar

Viola Davis sin duda es una de las favoritas de la Academia de Hollywood de los últimos años. ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ donde da vida a Ma Rainey, una mujer que rompió con lo establecido y cambió las reglas de la música, es la cinta favorita en los festivales de la temporada, lo que le permite hacer historia al ser la primera mujer negra con más nominaciones por la Academia.

Ahora sigue acaparando titulares tras oficializar que interpretará a Michelle Obama en la serie ‘The First Ladies’, emitida por Showtime.

La actriz reveló que ambas han mantenido conversaciones durante varias horas, algo que le ha ayudado a preparar mucho mejor su papel al descubrir una parte de la ex primera dama.

La ex primera dama de Estados Unidos ha dicho a Entertainment Tonight que aprueba a Davis y, además, la describió como la actriz “más grande” y añadió que no se siente digna de que la interprete. “Ojalá pudiera ser mejor para estar a la altura del personaje que Viola tiene que interpretar, pero es emocionante. Todo lo que hace Viola lo hace con pasión y vigor, y sé que no hará menos por este papel”.

Mucho se ha escrito de Michelle Obama y mucho se ha conocido de ella gracias a lo accesible que siempre se ha mostrado, tanto cuando estuvo dentro de la Casa Blanca como una vez fuera de ella. Sin embargo, Viola ha confesado que por mucho conocimiento del personaje que se tenga, siempre despierta cierta ansiedad interpretar a un ícono de su talla. “A veces alguien no está a la altura de la imagen que tienes en la cabeza. Pero cuando está a la altura de la imagen, interpretarla es bastante aterrador”, ha confesado la actriz.

Entre bromas, Davis reconoció que caracterizarla fue una decisión rápida de la que luego no pudo retractarse. “Perdí la maldita cabeza durante unos cinco minutos y tomé una decisión de la que no puedo retractarme”, bromeó. “Michelle es una diosa. Todos la conocen, y todos sienten que quieren protegerla... Esa es la cuestión: voy a hacerlo lo mejor que pueda. Eso es lo que le digo a mi hija: ‘Mami está haciendo lo mejor que puede’, así que eso es todo”, confesó.

‘The First Ladies’ retratará la compleja vida y el papel de las ex primeras damas Eleanor Roosevelt, Michelle Obama y Betty Ford en la política de Estados Unidos. La serie seguirá a estas mujeres desde su juventud hasta el momento en el que se convirtieron en figuras públicas.

Sobre la fecha de estreno aún no hay una exacta, pero se espera que suceda a finales de este año. Es una de las principales apuestas de Showtime para el 2021, pues está dirigida por la ganadora del Emmy a la miniserie ‘El infiltrado’, Susanne Bier, quien también estuvo a cargo de ‘The Undoing’ para HBO Max.

La más nominada

“Si mis cuatro nominaciones en los Óscar 2021 me hacen la actriz negra más nominada en la historia, es un testamento de la gran falta de material que hay para artistas de color”, ha dicho Viola a la revista Variety.

En charla con este medio, la actriz aseguró que “aunque tenga 10 segundos o menos”, usará esta plataforma y micrófono para “abrir la boca y hablar sobre las verdades fundamentales de Hollywood, este negocio y de América”.

