Daniela Camaiora alienta a sus seguidores a votar: “Es mi deber ciudadano”

Daniela Camaiora, conocida por haber participado en la desaparecida serie Al fondo hay sitio, recurrió a sus redes sociales para invitar y animar a sus seguidores a votar en las próximas elecciones del 11 de abril para elegir al próximo presidente del Perú.

Desde su cuenta de Instagram, la joven interprete, quien se encuentra esperando su primer bebé, compartió un video donde señaló la importancia de ejercer el deber cívico. Además, resaltó que irá bien protegida para evitar el contagio del coronavirus.

“Hay una parte de mí que dice para qué voy a ir a votar si estoy embarazada, tengo la excusa perfecta para no ir a votar, pero no. Voy a ir bien cubierta y bien protegida porque es mi deber ciudadano. Voy a ir bien temprano para no cruzarme con nadie”, expresó Daniela Camaiora.

Daniela Camaiora anuncia su embarazo

A mediados de enero, Daniela Camaiora contó en redes que se encontraba esperando a su primer bebé, fruto de su relación con Ricardo Coda.

“Amigos, hay algo que les tengo que contar, pero en vez de decírselo así, con palabras, se los voy a decir con imágenes. (...) Miren, es mi bebé. Estoy embarazada”, dijo la actriz de Al fondo hay sitio mostrando una de sus ecografías.

Al mes siguiente, Daniela reveló que espera una mujercita. “Siempre soñé con tener hijita mujer y se ha hecho realidad. Lo más bonito es que, como verán, mi hijita posó para la foto. (...) Según Ricardo y la doctora, salió a su mamá, posera como yo”, escribió la joven en Instagram.

