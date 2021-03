Christian Domínguez tras reencuentro con Isabel Acevedo: “Estaba incómodo”

Christian Domínguez, quien acaba de convertirse en padre por tercera vez, reapareció este miércoles 31 de marzo en América hoy y habló sobre su comentado reencuentro virtual con la bailarina Isabel Acevedo.

En medio de la transmisión, el líder de Gran Orquesta Internacional detalló cuál fue su reacción al volver a estar cara a cara con su expareja. “No (lo molestó), qué me va a molestar... Lo que yo hice fue lo más cordial, mantener el silencio”, acotó el intérprete.

Además, al ser increpado por Janet Barboza, Christian Domínguez aclaró que no se sintió nervioso, pero sí incómodo cuando Melissa Paredes le preguntó qué le parecía el cambio de look de Isabel Acevedo.

“Usted no puede decir que he estado nervioso, en todo caso se puede decir que estaba incómodo, yo no tenía por qué dar esa respuesta porque no soy un especialista en belleza... Melissa me puso al centro”, señaló.

Christian Domínguez terminó abandonando el set de América hoy tras el enlace con Isabel Acevedo que realizó la producción del programa.

Christian Domínguez anuncio que lanzaría “Tic tic tac” versión salsa

El 30 de marzo, Christian Domínguez lanzó una renovada versión salsa del “Tic tic tac”, popular tema de La Joven Sensación que causó furor a fines de los años noventa.

“Este reencuentro es algo especial, nos genera emoción porque esta canción es un éxito hasta la actualidad. Sé que les va a agradar porque hemos combinado las voces con nuevos arreglos musicales”, comentó el productor musical Daniel Vegas.

Christian Domínguez junto a Daniel Venegas y Guillermo Cubas (Foto: Difusión)

