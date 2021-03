Britney Spears sobre nuevo documental: “Siempre he sido juzgada, insultada”

A inicios de febrero de estrenó el documental de Britney Spears, que recogió testimonios de allegados a la estrella pop y contó la historia de cómo Jamie Spears, padre de la celebridad, se apoderó de su fortuna de 60 millones de dólares, su casa, sus tarjetas de crédito y tutela.

Muchos artistas, incluyendo Justin Timberlake y la actual pareja de la cantante, Sam Asghari, se solidarizaron con ella tras el lanzamiento de la cinta titulada Framing Britney Spears.

Finalmente, Britney Spears rompió su silencio sobre el documental elaborado por el diario The New York Times que causó revuelo. La famosa artista recordó que toda su vida ha sido juzgada por la exposición de los medios sobre su vida.

“Siempre se ha especulado y se ha juzgado mucho sobre mi vida. Para mi cordura, necesito bailar con @iamstevent todas las noches de mi vida para sentirme salvaje, humana y viva”, escribió en Instagram.

“He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente. Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo con tu vulnerabilidad real porque siempre he sido tan juzgada, insultada y avergonzado por los medios... y todavía lo soy hasta el día de hoy”, agregó.

Britney Spears admitió que no vio el documental, pero lloró por varios días al enterarse que su vida está en el foco de todo.

“A medida que el mundo sigue girando y la vida continúa, seguimos siendo tan frágiles y sensibles como personas. No vi el documental, pero lo que vi del mismo me dio vergüenza por el foco que me pusieron. Lloré durante dos semanas y aún sigo llorando”, indicó.

A pesar de los duros momentos que atraviesa Britney Spears, ella señala que está trabajando para vivir en armonía.

“Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad conmigo mismo para tratar de mantener mi propia alegría, amor y felicidad. Todos los días bailar me trae alegría. No estoy aquí para ser perfecta... perfecta es aburrido. Estoy aquí para transmitir amabilidad”, finalizó su publicación, la cual estuvo acompañado de un video donde se la vio bailando “Crazy” de Aerosmith.

Britney Spears sobre nuevo documental “Siempre he sido juzgada, insultada”. Foto: Britney Spears/Instagram

