Ángel López sobre el éxito “A puro dolor”: Mis otras canciones no han abarcado esa altura

Ángel López, el destacado cantante puertorriqueño que llevó a Son by four al éxito mundial con el tema romántico “A puro dolor”, llegó a nuestro país para convertirse en uno de los jurados de Yo soy, en reemplazo de Tony Succar.

La incorporación de este músico generó gran sorpresa, ya que ganó gran reconocimiento gracias a aquella balada en el año 2001. Ahora, en calidad de calificador, cuenta a La República todo sobre su ingreso a Latina, su experiencia en la industria musical, los estereotipos dentro de esta y más.

¿Cómo ha sido tu experiencia, hasta el momento, en Yo soy?

Ha sido una experiencia muy linda, me siento bien. Es un gran honor ser parte del elenco, del jurado, de ser partícipe de Yo soy. Estar al frente de grandes presentaciones es como un espectáculo sin igual. Hace tiempo, dentro de esta pandemia, no hemos tenido una plataforma donde el público pueda disfrutar físicamente. Esto es lo más cercano a una buena presentación en vivo, todo es muy orgánico y transparente.

Hace poco revelaste en Yo soy que audicionaste para Menudo, pero no quedaste

Yo era apenas un niño, pero como muchos jóvenes con talento musical ¿quién no quería ser un Menudo? Audicioné en aquel entonces, yo estaba bastante definido porque venía cantando desde los 5 años, tenía vocalización y experiencia de baile. Lamentablemente, como pasa en esta industria, el concepto del estereotipo de quizá no tener el físico que ellos querían, porque hay una gran parte de un producto que se tiene ser perfecto en el sentido que ellos consideran mercadeable.

Muchos años después entro a la agrupación de Son by four, pegamos un éxito, y tuve el honor de interpretar una canción de Menudo y compartir con todos ellos. Son mis hermanos, los quiero mucho y siento que soy el hijo adoptado de Menudo.

Hablas de los estereotipos, ¿crees que se debería minimizar o sientes que es parte de?

Yo creo que es parte de, hay muchos artistas que no necesariamente son las mejores voces, pero tienen un carisma y presencia que es lo que llama la atención. Yo siempre digo que el talento viene de todos los colores y el gusto lo tiene el público, pero creo que la industria tiene las herramientas para dar apoyo a estos artistas que a lo mejor no abarcan físicamente lo que ellos consideran como un producto mercadeable, pero sí tienen talento, y yo creo que lamentablemente he caído en esa categoría donde me categorizaron como un one hit wonder después de “A puro dolor” y eso es lo que la gente piensa que yo hago . Sin embargo, vas a YouTube, te encuentras otras canciones con muchas vistas, pero que obviamente no han abarcado la altura que tuvo “A puro dolor” por la promoción masiva. Y no solo (me desempeño) como cantante, compositor o productor, recientemente como actor porque estuve trabajando en una obra.

Hay artistas que hacen una sola cosa, pero hay un equipo de trabajo que realiza todo. Yo, sin embargo, he tenido que reinventarme, reconstruirme y evolucionar de una manera para mantenerme relevante y constante.

¿Qué recuerdos tienes de la época de “A puro dolor”?

Fue una etapa muy importante donde cambió mi vida por completo. Sufrimos, nos sacrificamos mucho para lograr esta gran composición, y de ahí viajar al mundo entero y ser reconocido como una voz icónica. Fue algo que, por más que tú lo sueñes, jamás se compara con el color intenso que es la realidad, pero conlleva mucha responsabilidad y dedicación. Me he mantenido bajo una ética y respeto. Lamentablemente hoy en día, mientras más controversial sea un artista, más popularidad le dan , y, a veces, es un poco injusto que hacer las cosas bien ya no esté de moda. Creo que, dentro del concepto artístico, nosotros somos embajadores y representantes, la juventud nos toma a nosotros como ejemplo y modelo, y es importante dejarlo saber que hay una realidad muy difícil y no todo el mundo tiene un beneficio de pegar un tema y de un momento a otro estar en aviones privados, de mucho “blinbineo” y tener dinero, eso no es así. Eso conlleva un sacrificio, mucho tiempo, un equipo de trabajo. Muchos de esos artistas que creen que se han hecho solos, pero hay un equipó detrás.

