Pascal, el nuevo rostro peruano del pop latino: Quiero conquistar otros lugares

Pascal es un cantante peruano que a sus 20 años se está abriendo paso en el ambiente musical con pasos agigantados. Sus temas han logrado aparecer en exitosas telenovelas de América TV, así como Señores papis, En la piel de Alicia , Dos hermanas y De vuelta al barrio.

Recientemente, ha realizado una colaboración con la dominicana Adriana Torrón y estrenaron el tema “Al revés”, el cual ha tenido una buena acogida en las plataformas musicales.

En una conversación con La República, Pascal contó detalles sobre esta colaboración, reveló cómo sus temas llegaron a tener tanto éxito y adelantó un poco de sus próximos proyectos para darse a conocer en el mercado internacional.

- Acabas de participar en la canción “Al revés” junto a Adriana Torrón, ¿qué tal?

Bien, ella la escribió, me la mandó un día y me dijo que si me gustaría colaborar en esa canción. El tema fue producido por Luis Salazar, que es un productor de Miami, nos fuimos los dos a grabarla allá (…). A Adriana la conozco desde hace tres años, cuando fuimos a estudiar música juntos. Ella es de República Dominicana y yo soy peruano, nos encontramos allá, bueno, nos hicimos amigos y empezamos a hacer carrera en la música.

- ¿Cómo ha sido la respuesta del público ante esta canción?

Bastante buena. La canción en las plataformas digitales ha tenido mucha acogida con la gente, ya tiene dos semanas y tiene casi 200.000 reproducciones. Es una canción bien divertida que va muy bien con el verano.

- Iniciaste tu carrera lanzando el tema “Yo quiero”, ¿cómo te fue con esta canción?

Con esa canción me fue bastante bien. Fue la primera canción que hacía, participó en la novela Señores papis, entonces eso me ayudó un montón, porque me dio bastante exposición, porque era lo que necesitaba al ser un artista nuevo y sabiendo que la industria musical en Perú todavía no está muy desarrollada, entonces para los artistas nos es más difícil sobresalir.

Estoy súper agradecido con esa oportunidad, porque me dio exposición en un público al que pude llegar.

- Tu canción “Sonrisas” también ha sonado en la producción En la piel de Alicia…

Sí, hasta ahora todas las canciones que he sacado han estado en novelas que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, la exposición que me da es gigante y especialmente ahora, por la pandemia, no es tan fácil de conseguir (exposición). Ahora que todos los conciertos, shows están cerrados, es mucho más complicado para nosotros encontrar público nuevo.

- ¿Cómo se presentó la oportunidad?

Fue porque Juan Carlos Fernández, que es el productor de América y es productor musical de la mayoría de novelas, con él hice mi primera canción. Yo no tenía idea de que la canción iba a salir en las novelas, porque sentía que era un tema un poco más comercial, que de repente no encajaba tanto, entonces creo que le dieron la vuelta y encajó con algunos personajes.

- ¿Cuál fue el secreto para que tus temas tengan tanto éxito y hayan rotado en cadenas internacionales como MTV?

Todo es los contactos, en realidad. Es trabajar con un equipo que tenga contactos en diferentes áreas. También es un poco de suerte, porque de repente a la persona que programa ese tipo de cosas no le gusta (la canción) y es más complicado. Hacer una buena canción es súper importante, especialmente saber cómo manejarla, sacarla. Porque es fácil distribuir una canción en las plataformas digitales, pero si no tiene un buen plan de marketing atrás o una buena campaña que haga que la canción salga, es más complicado.

- ¿Con qué otro cantante te gustaría hacer una colaboración?

Yo estoy abierto a todo tipo de colaboraciones. Me gustaría hacer canciones con artistas que no necesariamente sean de música latina, sino que también canten en inglés, otro estilo, y poder ir abriéndome en el mercado universal y demostrar que puedo hacer diferentes cosas, diferentes géneros.

- ¿Piensas probar otro género?

Ahorita el género que hago es pop latino, me encantaría poder abrirme más adelante. Me gustaría hacer fusiones de otros géneros, que es algo que también podría funcionar bastante. No quiero encerrarme en un casillero de un tipo de música, al final todo va cambiando. Creo que los artistas tenemos que ir reinventándonos cada cierto tiempo para mantener la vigencia. Es importante tener la cabeza abierta a diferentes posibilidades.

Pascal busca conquistar el mercado internacional. Foto: difusión

- ¿Cómo te afectó la pandemia?

En el 2019 yo terminé de organizar todo el 2020 con un montón de presentaciones, de viajes a otros países para presentarles mi música. Yo tenía que viajar dos días después de que nos pusieron en cuarentena y bueno, me afectó en el tema de la creación musical, de los proyectos, de las presentaciones. Pero también me ayudó bastante a reflexionar un poco sobre lo que había estado haciendo, sobre lo que quería hacer, hacia dónde quería ir, etc. Porque a mí me pasa que tengo una canción que me gusta un montón, que estoy haciendo y una vez que la saco no la puedo escuchar nunca más (risas).

- ¿Qué otro paso vas a dar en busca de la internacionalización?

La idea es poder salir al extranjero, he tenido la oportunidad de trabajar con gente de afuera, gente de diferentes países, todos radicando en Miami, que es el centro para la música latina. También México, que es un sitio con un montón de oportunidades, con una industria bastante desarrollada, donde la mayoría de artistas están ahí, donde los contactos se hacen mucho más fácil. La idea es poder salir e ir conquistando lugar por lugar.

- ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la música?

Tengo 20 años, estoy metido en la música profesionalmente desde diciembre del 2018. Entonces ya voy unos dos años y medio, pero yo vengo cantando desde que tengo 10 años, toco guitarra desde los 8 años, todo el tiempo he estado en clases de música, de canto y todavía las tengo, porque siempre es bueno seguir preparándose.

- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Este año venimos con más música, viene un equipo nuevo, oportunidades nuevas. Estamos viendo para llegar a algunos lugares donde aún no hemos llegado, como, por ejemplo, la radio, que es una plataforma donde no hemos llegado todavía. Es bastante complicado entrar ahí.

Yo creo que las radios deberían dar espacio para que los artistas nacionales puedan mostrar su música.

- ¿Has hecho conciertos virtuales?

Hice uno, fue a través de un Facebook Live, un montón de gente se conectó, fue bastante bueno. Me sentí bastante raro en ese momento, porque no es algo que esperarías hacer, pero me ayudó para mantenerme (vigente) y que la gente no se olvide. También participé en otro, que fue un festival de Estados Unidos y todo era virtual.

- ¿Cuál es tu mayor meta artística?

El sueño que quisiera lograr como cantante, soñando bastante grande, es hacer un concierto en el Madison Square Garden en Nueva York, y también me encantaría ganar un Grammy.

