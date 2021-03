Maricarmen Marín revela que congelaría sus óvulos para convertirse en mamá

Maricarmen Marín, miembro del jurado de Yo soy, reveló que espera convertirse en madre algún día. Ella brindó una entrevista, donde además habló acerca de su relación con el productor Sebastián Martins.

La artista afirma que se encuentra contenta junto a su pareja. “Estoy feliz. Me he dado cuenta que guardar este lado de mi vida, ha hecho que me vaya mejor”, expresó la conductora de Mujeres al mando para El Popular.

Reconoció que durante varios años, se ha dedicado mucho a su trabajo, motivo por el cual tuvo que dejar de lado sus otros planes como formar una familia.

“Me encantaría (ser mamá), me he enfocado en mi trabajo, pero si me encantaría en un momento tener mi propia familia. He estado tan obsesionada con mi trabajo que lo he prolongado mucho tiempo. Nosotras las mujeres tenemos ese reloj biológico donde hay un tiempo límite. La vida te dice es ahora o ya no es. Espero esa decisión tomarla pronto”, declaró la cantante de cumbia, de 38 años.

Al ser consultada sobre la posibilidad de congelar sus óvulos, Maricarmen Marín aseguró que está dispuesta a llevar ese tratamiento.

“Sí, por supuesto que lo haría y aplaudo el hecho de que hay nuevas alternativas para las mujeres. Si de repente aplazaste ese sueño son alternativas que nos entrega la medicina. Por supuesto que estoy a favor de poder organizarte”, sostuvo la presentadora para el medio local.

