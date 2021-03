Jonathan Rojas sobre Christian Domínguez: “La relación no es la misma”

Jonathan Rojas reveló que su relación amical con Christian Domínguez ya no es la misma desde su salida de la Gran Orquesta Internacional. Las declaraciones las dio en la reciente edición de Mujeres al mando, este 30 de marzo.

El cantante estuvo como invitado en el programa. En conversaciones con los panelistas, el intérprete habló de su vínculo con la pareja de Pamela Franco.

Según contó Rojas, él se salió de un grupo de Whatsapp que compartía con el cumbiambero.

“Mi vínculo ya no es el mismo a raíz de los que pasó. Ya no tengo la comunicación que teníamos antes. Nosotros teníamos un grupal de WhatsApp, yo me retiré y la relación no es la misma”, dijo el ahora integrante de Zona Libre.

Cabe señalar que, días atrás, él dijo que aún mantenía una amistad con Domínguez tras su alejamiento. Sin embargo, este martes confirmó la ruptura.

Jonathan Rojas en videoclip con Zona Libre

El nuevo grupo que conforma Angelo Fukuy con Jonathan Rojas presentó hace unos días el adelanto de su nuevo tema musical “Tu mal amor”.

El videoclip está protagonizado por Isabel Acevedo, modelo y exintegrante de Esto es guerra.

“Estoy super contenta, es un privilegio estar con estos chicos que son unos grandes cantantes. Vamos a hacer un gran trabajo para que todos ustedes disfruten”, contó la popular ‘Chabelita’ en una entrevista para América TV.

