Ernesto Pimentel apenado por no estar con su hijo por causa de la COVID-19

Ernesto Pimentel, quien días atrás reveló que dio positivo a la COVID-19, contó que se encuentra afectado emocionalmente por no poder pasar tiempo con su menor hijo, durante una entrevista con el programa La banda del chino.

El conductor de El reventonazo de la chola aseguró que continuará luchando para vencer lo más pronto posible al coronavirus y así poder reencontrarse con el pequeño, quien siempre trata de buscarlo para compartir con él en su hogar.

“Yo solamente me he expuesto por hacer algo que está permitido: mi trabajo”, comentó. “Llegar a mi casa y, de pronto, cuando mi hijo trata de abrir la manija de la puerta del cuarto, me da mucha pena, me toca, siento que le debo algo... pero tengo cosas que hacer y por eso voy a seguir”, relató el presentador.

Por otro lado, Ernesto Pimentel, quien también ha recibido el apoyo de Andrés Hurtado, brindó unas alentadoras palabras destinadas a los que luchan contra la COVID-19 y a quienes tienen personas cercanas batallando contra la temida enfermedad. “No están solos, hay que ser positivos”, acotó.

Ernesto Pimentel detalla su estado de salud tras contraer la COVID-19

A través de un comunicado, el conductor de televisión Ernesto Pimentel comunicó que está estable tras contraer la COVID-19.

“Mis defensas están muy bien. A pesar de todas las restricciones, hoy estamos llevando una cepa más contagiosa, más difícil de sobrellevar. Le pido a todos regular esfuerzos de donde estén para poder enfrentarlo, para poder abrazarnos cuando todo esto pase, para poder celebrar la vida más adelante”, señaló el presentador en su pronunciamiento.

El presentador de televisión está en aislamiento tras haber contraído la COVID-19. Foto: Ernesto Pimentel/Instagram

