Demi Lovato se identifica como pansexual y asegura estar orgullosa

Demi Lovato, quien alista una colaboración musical con Ariana Grande, brindó una entrevista en la que habló sobre diferentes aspectos de su vida. En medio de la conversación con Joe Rogan, la cantante de “Dancing with the devil” reveló que se identifica como pansexual, es decir que no se fija en el sexo o género de la persona por la que se siente atraída.

Para la exestrella Disney fue muy difícil hablar sobre el tema, ya que, según contó, dentro de su comunidad cristiana “eso está muy mal visto”.

“No sé si voy a terminar con un chico... Soy tan fluida ahora, y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba como súper cerrada”, comentó Demi Lovato.

Al escuchar esta declaración, Joe Rogan preguntó “Entonces, ¿eres de género fluido? ¿Te gustan los chicos? ¿Las chicas?”, a lo que la intérprete respondió “Sí, me gusta cualquiera en realidad. Sí, soy pansexual”

Demi Lovato también se mostró muy contenta y orgullosa de formar parte de la comunidad LGBTQ. “Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTQ ‘la mafia del alfabeto’ (y pensó) ¡Eso es! Eso es de lo que voy a ser parte”, señaló.

