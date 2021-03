América hoy derrota en rating a a Mujeres al mando, nueva temporada

Mujeres al mando estrenó su nueva temporada este lunes 29 de marzo. En esta edición, Maricarmen Marín, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino presentaron renovados segmentos y tuvieron a grandes invitados, aunque no fue suficiente para que pudieran vencer a su competencia directa, el programa América hoy, conducido por Melissa Paredes, Janet Barboza y Ethel Pozo.

El magazine de América TV recibió a Tilsa Lozano, quien habló sobre la posibilidad de contraer matrimonio con su pareja, el luchador Jackson Mora. Además, tuvo como panelistas invitados a Mariella Zanetti y Luigui Carbajal. Gracias a esta propuesta, América hoy se ubicó como el líder del rating, con 5.4 puntos de rating, según IBOPE.

Por otro lado, Mujeres al mando le dio la bienvenida a Melissa Klug, George Forsyth y Sebastián Lizarzaburu, quienes hablaron de su vida privada y sus planes a futuro. Con esta alternativa, el programa de entretenimiento de Latina ocupó el segundo lugar de lo más visto a nivel nacional, con 3.9 puntos.

Conductoras de Mujeres al mando lamentan muerte del Dr. Luis Ramos

El miércoles 17 de marzo, las conductoras de Mujeres al mando dedicaron un emotivo homenaje al doctor Luis Ramos Correa, quien falleció de coronavirus. Maricarmen Marín, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino se quebraron al recordar a quien fuera uno de los panelistas más habituales en su programa.

“Él me dijo: ‘Tengo un secreto, tú me has enviado saludos por Navidad y en mi cumpleaños’. Y dije: ‘¿Cómo así?’. Y era porque Freddy, mi bailarín, en algún momento me había pedido saludos para él porque era fanático de la cumbia. Así te voy a recordar, Enrique, con una sonrisa”, contó la cantante de cumbia, quien se emocionó hasta las lágrimas.

