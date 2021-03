Xoana González congelará sus óvulos para ser madre en un futuro

Xoana González, quien contrajo matrimonio con Javier González en noviembre del 2020, reveló que planea congelar sus óvulos para poder convertirse en madre cuando ella lo desee. La modelo argentina señaló, además, que podría iniciar su tratamiento a mediados de este año.

“Sí (congelaré mis óvulos), pero no lo haré en verano, sino entre junio y julio”, detalló. “Queremos disfrutar de nuestro bebé, pero para hacerlo, tenemos que cumplir algunos proyectos personales”, añadió la ex chica reality en comunicación con un diario local.

Asimismo, Xoana González, quien acaba de vencer a la COVID-19, contó que ella y el empresario Javier González están disfrutando al máximo de su etapa como casados, sobre todo ahora que gracias a la pandemia tienen la oportunidad de pasar mucho más tiempo juntos en su hogar.

“Con Javier estamos súper bien, enamorados, riéndonos siempre, todo el día nos decimos que nos amamos, es una cosa increíble lo que vivimos. Lloro de amor porque me siento una mujer plena y feliz de haber encontrado a mi compañerito de vida”, expresó la modelo en conversación con Trome.

Xoana González y su esposo superan la COVID-19″

A fines de febrero de este año, Xoana González confirmó que ella y su esposo superaron el coronavirus, a través de un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram.

“Ya no tengo COVID-19, fueron 15 días. Ya me hice la PCR, ya no contagio, ya tengo los anticuerpos, incluso me siento mucho mejor que unos que no tienen. Ya tengo el alta médica, soy responsable”, manifestó la modelo argentina para tranquilidad de todos sus seguidores.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.