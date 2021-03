Sebastián Lizarzaburu sobre Andrea San Martín: “Estamos en la mejor etapa”

Sebastián Lizarzaburu visitó el programa En boca de todos y reveló detalles sobre su vínculo con la exmodelo Andrea San Martín, en referencia a las especulaciones que se originaron durante el viaje que ambos hicieron juntos a Ica.

El chico reality aclaró que mantiene una buena relación de padres con la empresaria, por lo que decidió no descartar un posible romance en el futuro.

“No hemos concretado nada, pero no lo descartaría nunca. Ella es una persona muy especial para mí. Mas allá de que sea la madre de mi hija, es la persona que me acompañó a pasar de niño a ser hombre. Ella siempre estuvo a mi lado en esa transición. Le tengo mucho cariño”, expresó el exintegrante de Esto es guerra.

Además, Sebastián Lizarzaburu aseguró que ambos pudieron superar los problemas del pasado y que ahora su vínculo con Andrea San Martín se encuentra en su mejor momento.

“Siempre hemos sido amigos y perdimos esa cercanía por los problemas, pero lo hemos retomado, hemos recuperado esa confianza y complicidad que había... Me pones en aprietos. Prefiero no decirlo (si se recupera el amor) porque temo caer así que prefiero no decirlo. Ahora estamos en la mejor etapa después de muchos años”, mencionó.

Por su parte, Andrea San Martín también brindó algunas declaraciones para el programa. Ella coincidió con las palabras de Sebastián Lizarzaburu.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.