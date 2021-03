‘Sandro’ de Yo soy denuncia que usan su imagen para estafar en redes

El artista Tony Cam, conocido por interpretar a Sandro en Yo soy, hizo un llamado de alerta a todos sus seguidores en las redes sociales y denunció que cuentas falsas de Instagram y Facebook usan su imagen para estafar.

“Quiero aclarar que yo tengo solamente dos cuentas oficiales, que son por las que transmito. Esta que es Instagram, (que) está verificada, y la de Facebook Yo soy Sandro Tony Cam. Me están haciendo llegar muchas capturas de pantalla de otras cuentas en Instagram, sobre todo, que se están creando para obtener datos innecesarios de las personas que gentilmente me siguen”, comentó el artista en su perfil oficial de Instagram.

“Que les quede claro, yo jamás les voy a pedir un número de cuenta bancaria, un número telefónico, no lo voy a hacer. Por favor, no caigan en ninguno de esos juegos”, continuó el cantante.

Tony Cam aseguró que suele enviar mensajes de voz cuando se quiere comunicar con alguien y reiteró que no pacta encuentros con sus fans. “No me cito con personas en ningún café, en ningún hotel, ni en ningún restaurante, no me cito con personas para eso. Me han enviado las capturas de pantallas de una cuenta falsa”, aseveró.

Tony Cam, 'Sandro' de Yo soy realizará un concierto virtual este domingo 28 de marzo. Foto: Tony Cam Instagram

Por otro lado, el participante de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos invitó a sus seguidores a conectarse al concierto virtual que ofrecerá este domingo 28 de marzo a las 8.00 p. m., por medio de su página de Facebook. “Estoy armando el escenario, las luces las cámaras para que ustedes puedan presenciar un show bonito”, finalizó.

