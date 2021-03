Padre de Daniel Lazo agradece muestras de apoyo: “Me llenan de esperanza”

En medio de la preocupación, el cantante Daniel Lazo pudo comunicarse con su padre Luis Lazo, quien permanece internado en un hospital de Ayacucho tras contraer la COVID-19.

Hace unos días, el cantautor peruano hizo un pedido a sus seguidores para conseguir un ventilador mecánico para su papá. Esto debido a que, según él, en el hospital de Essalud de Huamanga solo hay 6 respiradores y todos están siendo utilizados por otros pacientes.

El domingo 28 de marzo, Daniel Lazo compartió el mensaje de agradecimiento que su propio progenitor expresó a través de un audio de voz. Contó que le costó transcribirlo, pues “habla con dificultad”.

El padre del intérprete de “Si no es contigo” aseguró que las muestras de afecto le han devuelto la esperanza. “Mi estado no es el mejor. Admito que tengo miedo, pero aunque no lo crean los mensajes que le han enviado a Daniel me llenan de esperanza... No dejo de tener fe en el futuro, no dejo de pensar en que saldré de esto”, señala el comunicado.

También, se refirió al personal de salud que vela por su recuperación. “Quiero agradecer todo el amor y cariño que he sentido el día de hoy. Agradecer a esos hombres y mujeres que todos los días nos cuidan en los hospitales a costa de sus propias vidas”, agrega.

El padre del cantante Daniel Lazo agradeció las muestras de cariño y apoyo. Foto: captura Facebook

“Pase lo que pase, estoy orgulloso de mis hijos, amo a mi esposa y agradezco a mis amigos y familiares que hoy se han sumado a este esfuerzo que todos en nuestro país estamos haciendo por salvar a los que amamos... Los amo. Tengamos fe en que todo esto cambiara...”, finaliza el mensaje.

