Natalie Vértiz da mensaje a seguidoras que esperan un bebé

Natalie Vértiz continúa compartiendo en redes las experiencias de su segundo embarazo. Luego de confirmar la llegada de un nuevo integrante a la familia, la modelo ahora difunde detalles de su preparación e inspira a sus seguidoras que también se encuentran gestando.

Uno de los temas que más abordó la conductora de Estás en todas es el deporte, el cual ha tenido que variar debido a su estado. En un reciente mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, pidió a las usuarios no exigirse.

La también modelo, que siempre ha optado por un estilo de vida saludable, contó que las primeras semanas de su embarazo tuvo malestares y que, por eso, no pudo ejercitarse, pero que, ante ese escenario, tuvo que readaptar su rutina.

“A todas las mamás, no se desanimen. Hay días y días, no siempre me siento al 100%. Escucho a mi cuerpo y trato de moverme cuando me siento bien. Mi malestar duró el primer trimestre, pero cumplí tres meses y se me pasó”

Natalie Vértiz finalizó la publicación indicando que su objetivo es inspirar a todas sus fanáticos que se encuentran en la dulce espera: “No se sientan desanimadas, cada embarazo es distinto. La idea es motivarnos entre nosotras. Recuerda que eres increíble”.

La modelo pidió a sus seguidoras no sobreexigirse con el deporte durante el embarazo. Foto: captura Instagram

Natalie Vértiz revela que su segundo hijo será varoncito

La modelo y su esposo Yaco Eskenazi compartieron días atrás el sexo de su futuro bebé. La pareja develó la noticia durante la emisión de Estás en todas y se mostraron muy contentos por el nuevo integrante de la familia.

Natalie Vértiz también organizó una celebración virtual para sus familiares y amigos cercanos. A través de un video en YouTube compartió detalles de la fiesta con sus seguidores y mostró el preciso momento en que se enteran del sexo.

