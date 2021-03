Mario Irivarren revela que intentaron estafarlo y advierte a sus seguidores

Mario Irivarren casi fue víctima de una estafa y decidió contar su experiencia con los usuarios de Instagram alertando a aquellos que también tienen emprendimientos para que no caigan ante los engaños de delincuentes cibernéticos.

La pareja de Vania Bludau explicó que una persona dijo haber comprado pijamas de su negocio valorizadas en más de S/ 400 y que incluso le envió un voucher. Sin embargo, el monto no figuraba en su cuenta bancaria.

Este detalle le generó sorpresa y, al conocer diversos casos parecidos que se difundieron en redes sociales, decidió investigar. “Al ingresar a la aplicación la operación no aparecía, lo cual llamó mi atención, ya que cuando es el mismo banco las transferencias son inmediatas”, escribió.

Según indicó Mario Irivarren, el supuesto comprador no volvió a exigir el producto: “Siendo lunes, dicha operación nunca figuró y el ‘cliente’ no respondió más, lo cual me lleva a pensar que esa imagen debe ser Photoshop y me quisieron estafar”.

Finalmente, pidió a sus seguidores estar alerta ante esta modalidad de fraude. “Muchas veces solo vemos el voucher, no nos tomamos el tiempo de verificar y nos terminan engañando. Así que a ponerse moscas”, expresó.

El modelo pidió a sus seguidores estar alerta ante esta modalidad de estafa virtual. Foto: captura Instagram

Mario Irivarren dedicó romántica canción a Vania Bludau

El ex chico reality sorprendió a Vania Bludau con un conmovedor detalle durante la última edición de Mi mamá cocina mejor que la tuya. La pareja llegó al programa para probar sus dotes culinarios, sin embargo, el modelo terminó evidenciando su gusto por la música.

Mario Irivarren le dedicó a su novia “Una canción de amor”, tema de Gian Marco, y conmovió a la empresaria radicada en Estados Unidos. Al finalizar el canto, ambos sellaron el momento con un tierno beso.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.