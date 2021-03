Mario Irivarren conmueve a Vania Bludau al cantarle “Una canción de amor”

Mario Irivarren y Vania Bludau demostraron que su relación sentimental atraviesa un buen momento y se mantienen muy unidos. La popular pareja protagonizó un emotivo momento en el set del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, cuando el modelo decidió sorprender a la influencer con una serenata muy a su estilo.

Durante la reciente emisión del espacio conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, el chico reality sorprendió a su novia al tocar la guitarra y cantarle el conocido tema de Gian Marco, “Una canción de amor”.

Vania Bludau quedó conmovida y se sentó en el suelo para disfrutar del detalle de su novio, además se quebró mientras le decía “te amo”. Al finalizar la canción, ambos sellaron el momento con un tierno beso ante las atentas miradas de los presentes en el set de América TV.

Recordemos que la joven pareja llegó al espacio para competir contra Brenda Carvalho y Julinho, a quienes vencieron en un divertido duelo de cocina. El programa fue grabado días antes de su emisión, pues la exbailarina ya se encuentra en Miami tras permanecer dos meses en el Perú.

Vania Bludau tras volver a Miami: Estoy fastidiada, no entiendo el acoso

Vania Bludau retornó a Estados Unidos el pasado 22 de marzo, luego de pasar sus vacaciones al lado de su familia y su pareja Mario Irivarren. Antes de su viaje, la famosa, de 30 años, expresó su molestia por la presencia de algunos reporteros cerca del domicilio de su madre.

“Me estoy yendo de viaje, me estoy yendo para Miami, no me extrañen mucho que me voy por un tiempo, me voy con mi mamá y si bien ya había dicho que me iba de viaje, en realidad también estoy fastidiada porque ya no entiendo el acoso, y digo acoso porque me parece que es acoso que estén parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, comentó en sus historias de Instagram.

