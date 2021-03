Famosos se solidarizan con Tula Rodríguez tras fallecimiento de su madre

Tula Rodríguez anunció en redes sociales que su madre perdió la vida a causa de la COVID-19. A través de un sentido mensaje se despidió de su familiar y resaltó la fortaleza que tuvo al afrontar la enfermedad.

“Luchaste hasta el final y aunque es difícil aceptarlo porque no estaba preparada para perderte, sé que debo dar gracias a Dios porque me permitió tener a la mejor mujer como madre, esposa y abuela. (No) solo nos enseñaste el valor de la vida, sino a que no debemos sentirnos derrotados nunca. Gracias, mamá, por lo que nos dejas como herencia, un ejemplo que vivirá en nuestra memoria eternamente”, escribió la presentadora de América Televisión.

La publicación captó la atención de miles de usuarios de Instagram, quienes le hicieron llegar sus condolencias en este difícil momento. Entre los mensajes de aliento también resaltaron las palabras de diversos actores, conductores de televisión, cantantes, figuras públicas e, incluso, sus colegas de En boca de todos.

La conductora resaltó la fortaleza que tuvo su familiar al afrontar la enfermedad. Foto: captura Instagram

Natalie Vértiz

La figura de Estás en todas Natalie Vértiz expresó su solidaridad con Tula Rodríguez y le envió ánimo para afrontar el deceso de su familiar: “Mi más sentido pésima, Tula querida. Mucha fuerza para sobrellevar este difícil momento”.

Natalie Vértiz envió condolencias a Tula Rodríguez. Foto: captura Instagram

Mariella Zanetti

“Lo siento mucho, amiga. Ojalá Dios te pueda dar resignación a ti y a Vale y tus hermanas. Ahora tienes un ángel que siempre seguirá velando por ti. Te abrazo con el alma”, escribió Mariella Zanetti junto a la sentida publicación de la también actriz.

Mariella Zanetti envió condolencias a Tula Rodríguez. Foto: captura Instagram

Ricardo Rondón

El conductor de En boca de todos le extendió su cariño a la viuda de Javier Carmona, quien perdió a su madre este 28 de marzo a causa de la COVID-19.

“Dios tenga en su gloria a Clarita. Fuerte, luchadora y una supermamá. Ahora disfruta de la compañía de nuestro Dios amado. Fuerza, Tulita, resignación y esperanza”, escribió.

Maju Mantilla

La modelo, quien también dio positivo por coronavirus y al igual que Tula Rodríguez debió aislarse de sus familiares, no dudó en resaltar las lecciones que dejó la señora Clara en la vida de su compañera de conducción.

“Que Dios la tenga en su gloria. Tu mamita te ha dado las mejores enseñanzas y ha formado a una familia llena de amor. Eres una mujer muy valiente y llena de fortaleza. Te quiero mucho”, escribió Maju Mantilla.

Maju Mantilla envió condolencias a Tula Rodríguez. Foto: captura Instagram

Yahaira Plasencia

La salsera no pudo evitar exponer su sorpresa al enterarse de la lamentable noticia que afecta a la familia de Tula Rodríguez. “Dios mío, no puede ser. Lo siento mucho, que Dios te dé fuerza y sabiduría para poder soportar tan grande dolor”, expresó en Instagram.

Yahaira Plasencia envió condolencias a Tula Rodríguez. Foto: captura Instagram

Maricarmen Marín

La cantante de cumbia Maricarmen Marín lamentó la pérdida de la figura de televisión. Con un corto pero sentido mensaje, aseguró que la acompañará a través de la oración: “No existen palabras. Te abrazo con el corazón, mi querida hermana. Mis oraciones contigo”.

Maricarmen Marín envió condolencias a Tula Rodríguez. Foto: captura Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.