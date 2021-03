‘Clavito y su chela’ recibió vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos

El cantante Robert Muñoz, más conocido por su grupo de cumbia ‘Clavito y su chela’, anunció que fue inmunizado con la vacuna contra la COVID-19 en Los Ángeles, Estados Unidos, país donde radica desde hace más de un año.

Contó que se encuentra más tranquilo tras recibir la primera dosis de la vacuna, pues, en febrero del 2021, se contagió de la enfermedad junto a su familia.

“Me acaban de poner la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y me siento mucho más tranquilo, pues hace unos meses me contagié y me afectó un poco, pero cada día me siento mejor de salud. Aquí el sistema de salud es mucho más efectivo, pero igual uno debe de cuidarse porque no me quiero reinfectar”, declaró el líder de ‘Clavito y su chela’ para Trome.

Aseguró que su esposa Andrea Fonseca se vacunará después de un tiempo, debido que está embarazada de su segundo bebé. La fecha prevista para el nacimiento de su hijo es el próximo 10 de abril.

Sobre un posible retorno a Perú, Robert Múñoz afirmó que no piensa volver por la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“No tenemos pensado regresar al Perú, la situación allá está muy difícil debido a la pandemia y tenemos mucho temor. Más ahora que tendremos nuestro segundo hijo, así que seguiremos aquí cuidándonos y haciendo música, pues eso no puede parar”, mencionó al artista peruano.

El vocalista de ‘Clavito y su chela’ viajó a Estados Unidos en febrero del 2020 para realizar shows presenciales. Sin embargo, debido a la pandemia, decidió quedarse en el extranjero.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.