Yo soy: ‘Dyango’ y Estrella en contra de su empate con ‘José José’ y Kate

¡Impresionante batalla en Yo soy! Las duplas conformadas por ‘Dyango’ con Estrella Torres y ‘José José’ con Kate Candela volvieron a enfrentarse en una nueva fecha de batallas en el reality de Latina. Esta vez, el imitador del baladista español y la vocalista de Puro sentimiento lograron derrotar a sus contrincantes.

Antes del reñido versus, la producción del espacio desveló un video de los ensayos, donde tanto Jairo Tafur (Dyango) como Estrella, expresaron su desacuerdo con las votaciones del jurado y el empate que obtuvieron en la fecha anterior, cuando batallaron contra Carlos Burga (José José) y la salsera.

“Nosotros hemos decidido desde un principio tener esa conexión, eso estamos trabajando para demostrar que somos los mejores”, se oye decir a Torres. “Sino, te dirían simplemente apréndete tu letra y listo, vamos al show”, añade Tafur.

“Yo creo que los comentarios deberían ir de la mano con el resultado. Incluso el público, hemos leído después los comentarios, no han estado de acuerdo con ese empate, pero nosotros vamos a darlo todo”, continuó la cantante de cumbia.

Para el ansiado desempate, ‘Dyango’ y la joven artista eligieron interpretar la canción “Te quiero, te quiero”, la complicidad de la pareja logró impresionar a la mesa de jurados, quienes solo tuvieron halagos para la actuación.

Por su parte, el dúo conformado por ‘José José’ y Kate Candela encantó con el clásico del mexicano “Lo que no fue, no será”. Pese a que recibieron comentarios positivos y lograron mayor conexión entre ambos, no fue suficiente para vencer en el duelo.

Finalmente, Maricarmen Marín, Mauri Stern y Ángel López decidieron votar por ‘Dyango’ y Estrella Torres, quienes resultaron ganadores por mayoría.

