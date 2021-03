Yo soy Chile: imitador de Zalo Reyes vive tensa discusión con el jurado

El imitador de Zalo Reyes protagonizó una acalorada discusión con el jurado de Yo soy Chile luego de recibir algunas críticas por su presentación con el tema “Un ramito de violetas”. El artista se enojó y rechazó todas las sugerencias que le hicieron Cristián Riquelme, Myriam Hernández y Antonio Vodanovic.

Riquelme, el primero en tomar la palabra, le comentó al concursante “Felicitaciones porque la canción fluye y la voz está, todo lo que has ganado dramáticamente está, pero se te ‘arrancó la moto’ en un momento”, cuestionándolo porque en un momento del show expresó “mesurado como me dijo el jurado”.

Ante dichas palabras, el doble de Zalo Reyes reaccionó indignado y buscó justificar que su participación en el escenario de Yo soy Chile no haya sido perfecta. “Estoy haciendo un Zalo Reyes joven, un gallo activo... Tengo 60 años, entiéndame, con una voz de 30 años atrás, soy un hombre maduro, Zalo es siete años mayor que yo. ¿Qué más les puedo mostrar?.... Llevo 40 años y estoy aburrido ya”, aseveró.

Myriam Hernández intentó calmar al imitador con un alentador mensaje, pero él no tomó en cuenta el consejo. “Hay que aprender siempre y no enojarse y no frustrarse... No te sientas porque vas a tener doble trabajo. Nosotros estamos para evaluarte y ayudarte”, le dijo la cantante, a lo que él contestó “Esto a mí no me sirve”.

Por otro lado, Antonio Vodanovic criticó severamente la presentación de ’Zalo’ Reyes en Yo soy y le exigió que respete las opiniones del jurado. “Fraseaste distinto, te costó soltar la voz y cambiaste hasta el coro”, señaló, mientras que el concursante refirió “Yo con esto ya estoy fuera”.

