Nicola Porcella a su padre en UCI: “A pesar de todo, sigues peleando”

Nicola Porcella atraviesa difíciles momentos, pues su padre Emilio Porcella viene batallando contra el coronavirus, enfermedad que lo ha llevado a permanecer en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud.

A través de las redes sociales, el chico reality comparte cada etapa del estado de su padre y en una de sus últimas publicaciones, decidió dedicarle un emotivo mensaje.

“No sabes lo orgullosos que estamos de ti papá, a pesar de todo sigues peleando y demostrándonos lo fuerte que eres, dale un poquito más que te estamos esperando para irnos a barlovento a pescar”, escribió el exguerrero, en sus historias de Instagram.

Momentos después, el influencer de 33 años compartió la canción “Lady d’Arbanville”, de Cat Stevens. “La canción que escuchábamos juntos cuando era chico, tienes que levantarte para volverla a poner a todo volumen”, añadió.

Nicola Porcella dedicó un sentido mensaje para su padre. Foto: Nicola Porcella Instagram

Además, reveló una fotografía familiar, en la que posa muy contento al lado de su padre, hermano e hijo. Nicola Porcella había señalado que su progenitor se encuentra intubado y usa un ventilador mecánico para poder respirar.

Nicola Porcella compartió una fotografía familia en sus historias. Foto: Nicola Porcella Instagram

“Disculpen, pero me acabo de despertar hace un rato. No quería pararme de la cama, estaba con mucha ansiedad, depresión, muchas cosas, pero me acordé que si mi papá pudiera hacerlo, hubiera venido a buscarme y dicho: ‘párate que así no logras nada, sigue luchando’”, expresó en su red social.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.