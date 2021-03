‘Mon Laferte’ de Yo soy recuerda que cantó en las calles al llegar de Venezuela

Oriana Montero, imitadora de Mon Laferte en Yo soy, recordó la experiencia por la que abandonó su país natal Venezuela y decidió migrar a Perú, donde ahora se ha convertido en una referente de la intérprete de “Tu falta de querer”.

Ella brindó una entrevista para el segmento conducido por Giovanna Valcárcel desde el backstage de la nueva gala de Yo soy, grandes famosos, que se emite este sábado 27 de marzo.

Allí, contó en qué situación llegó al Perú y reveló que tuvo que cantar durante ocho meses en el Puente de los Suspiros para poder sobrevivir. Esto pese a que había terminado su carrera de Contabilidad, ya que su pasión por la música era lo que más le hacía feliz.

“Cuando yo vine de Venezuela, llegué con una franela, dos blusas y un pantalón. Mi vida ha dado un giro increíble gracias a Yo soy (...). Así que, si tú estás en tu casa y quieres hacer algo por tu vida, no importa lo que digan y lucha por lo que quieres”, expresó la imitadora.

“Contando un poco sobre mi situación en Venezuela, una de las cosas por las que migré es que a veces tenía dinero y salía a la calle, pero no había qué comer, no había opciones y esperaba hasta la noche que encontraba algo. Pasar por eso es muy fuerte, no se lo deseo a nadie”, agregó.

Aprovechó su experiencia para incentivar a los jóvenes a que luchen por sus sueños. “Yo quiero ser un ejemplo de lucha para muchas personas, no importa la nacionalidad ni de dónde venga. Cree en ti. Si tú sabes que eres bueno en algo, lucha por eso”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.