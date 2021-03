Magaly Medina denuncia que utilizan su imagen para estafar a usuarios

"Quiero comunicarles que yo no hago publicidad a pastillas que ‘ayudan a bajar de peso’, ni he realizado entrevistas contando ‘cómo me hice millonaria’”, expresó Magaly Medina. Foto: Instagram

La conductora de televisión alertó a sus seguidores de Instagram que diferentes marcas utilizan su nombre sin autorización para vender productos y pidió que la ayuden a reportas las páginas.