Katia Palma encara a Adolfo Aguilar en Yo soy: Tengo 7 años en esta silla

Katia Palma y Adolfo Aguilar protagonizaron un nuevo momento de tensión durante la emisión del programa Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, el sábado 28 de marzo. Al inicio del concurso, la actriz cómica quiso aclarar algunos puntos acerca de su fuerte intercambio de palabras con el presentador del reality.

“El sábado pasado yo le dije a Adolfo que ‘zapatero a su zapato’. Nosotros (los jurados) estamos aquí viendo a cada participante para dar una opinión y el conductor tiene una función. Es como que Adolfo salude y yo me meta”, comentó Palma.

“¿Por qué me tengo que meter? Adolfo tiene su papel y si yo doy mi opinión es porque tengo todo el derecho de estar siete años sentada en esta silla para poder opinar sobre los participantes y darles mi punto de vista”, continuó increpando.

Por su parte, el conductor argumentó que el tiempo que lleva en la televisión debería permitirle manifestar su punto de vista. “Katia, yo tengo 25 años conduciendo, también puedo dar mi opinión”, señaló.

“Yo no me meto en tu conducción, me encanta que tengas 25 años y me encantaría que tengas 50 años más, pero sobre una opinión de jurado, yo creo que un conductor no debería opinar”, finalizó Katia Palma.

En una edición pasada de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, Katia Palma había manifestado que le hubiera gustado que la imitadora de Yuri cante un tema suyo en vez de una salsa, por lo que Adolfo Aguilar se mostró en desacuerdo.

“Somos jurados, el jurado opina, el conductor conduce”, afirmó la actriz, mientras que su colega le respondió: “Pero yo estoy opinando sobre lo que tú dices, no sobre ellas. Sí puedo opinar sobre lo que tú dices...Muy bien, usted es el jurado. Yo me quedo callado”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.