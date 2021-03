Frances McDormand: “No me considero una estrella”

Tomado de El Correo.com

Frances McDormand protagoniza Nomadland, la película favorita de la temporada. La historia de una mujer que emprende un viaje por el oeste estadounidense en una casa rodante tiene seis nominaciones para la noche del 25 de abril en la gala de los Óscar, lo que la ha convertido en el centro de atención de Hollywood.

¿Es cierto que esta película le ha cambiado tanto que ahora tiene la intención de pasar parte del año en la carretera, como una nómada?

Nomadland me ha hecho entender el significado de vivir sin echar raíces y ahora prefiero un vaso de tequila que un plato de pato a la naranja. El pasado invierno invertí en una caravana porque tengo la intención de cruzar el país para visitar a mis amigos en la costa este de camino a Canadá, donde tengo otro proyecto este verano.

Fern es su alter ego en Nomadland, una mujer que explora la vida en los márgenes de la sociedad. ¿Qué destacaría de su viaje?

Una de las experiencias más gratificantes que ofrecemos al espectador es una catarsis. Las personas no solo se miran su ombligo, sino que tienen la posibilidad de visualizar pequeñas vidas con un valor único. No tienes que empacar todo y salir a la carretera como Fern, simplemente disfrutarlas desde la butaca del cine. Creo que esta pandemia nos ha obligado a reducir la velocidad y a mirar las cosas que hemos estado persiguiendo desde otra perspectiva.

¿Es cierto que usted se acercó a Chloé Zhao para trabajar juntas después de ver The Rider, el debut de la directora en el Festival de Toronto?

Sí. Me di cuenta desde el primer momento que estaba ante una realizadora de gran calibre. Fui yo quien la buscó para sumarse a este proyecto. En un principio yo iba solo a producir la película, pero las circunstancias para conseguir el apoyo financiero me obligaron a protagonizarla. Ahora estoy feliz de haber tomado esta iniciativa.

¿Tiene alma de nómada?

Siempre me ha atraído la carretera desde la perspectiva de un joven , pero poder ponerme en el lugar de las personas que se están redescubriendo en la carretera en el ocaso de su vida fue una experiencia muy diferente. A la mayoría de la gente le encanta contarte sus historias, si estás dispuesto a escuchar. Ayudó que muchos de los coprotagonistas no tuvieran ni idea de que yo era actriz.

Usted no aparece mucho por Hollywood, parece que evita la fama.

No pienso en mí como una persona famosa, no me considero una estrella ni me gusta la idea de ser reconocida. Prefiero perderme dentro de los personajes que interpreto, ese es el único misterio que disfruto en mi profesión, por lo demás trato de llevar una vida normal.

¿Se parece mucho al personaje que interpreta en el filme?

Es interesante, porque la mayor diferencia entre Fern y yo es que dejé mi casa, mi vida de clase trabajadora, cuando tenía 17 años y nunca volví. Pero en la película, Fern toma esa decisión a los 61 años. Ella decidió quedarse en un pueblo rural con un hombre que se enamoró de ella, pero no crea su propio destino hasta que él muere. Como actriz, he estado practicando la idea de fingir, de ser otra persona, durante 38 años. Siempre hay una parte de cada personaje que se parece a la vida del actor. Y en este caso, Fern está muy cerca de mí, pero no sé si puedo decir que ella es como yo.

