Ernesto Pimentel habla de su estado de salud tras dar positivo por COVID-19

Ernesto Pimentel reveló hace unos días que dio positivo a una prueba para coronavirus. Tras confirmarse su contagio, el caracterizador de la Chola Chabuca se pronunció nuevamente para hablar de su estado de salud.

A través de un comunicado, el presentador de televisión aclaró que, dentro y fuera de El reventonazo de la Chola, actuó de manera responsable en las medidas preventivas contra la COVID-19.

“Me he hecho más de 24 pruebas, pero pasó, salió positiva mi prueba”, dijo la figura de América TV. En ese sentido, hizo una reflexión sobre los miedos que lo abordaron tras enterarse del contagio.

“¿Necesitaré una cama UCI? ¿Cómo reaccionará mi sistema inmunológico? ¿Cómo estaré? Yo siempre he sido una persona de fe y fuerte, y con la convicción de que he hecho lo correcto. Yo no me he arriesgado, sino porque lo que creo que es venir a trabajar”, dijo Pimentel.

Ernesto Pimentel detalla sobre su estado de salud

En otro momento de las declaraciones, el presentador de televisión habló de su estado de salud, pidiendo a sus fans que tomen precauciones porque las nuevas variantes están en el país.

“ Mis defensas están muy bien . A pesar de todas las restricciones, hoy estamos llevando una cepa más contagiosa, más difícil de sobrellevar. Le pido a todos regular esfuerzos de donde estén para poder enfrentarlo, para poder abrazarnos cuando todo esto pase, para poder celebrar la vida más adelante”, indicó Pimentel.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño de sus fans y amigos. “A lo largo de este año he tenido que enfrentar situaciones muy dolorosas, fracturas... y ahí estoy, parado por lo que creo, creo que vale la pena mi trabajo. Hacerlo para ustedes. Quiero agradecer infinitamente todas las muestras de cariño y afecto que me han brindado”, sostuvo.

Ernesto Pimentel pasa momentos difíciles tras dar positivo para coronavirus. Foto: difusión

