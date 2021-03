El cantante peruano Daniel Lazo se encuentra atravesando por un difícil momento. Por medio de Facebook, el artista hizo un pedido público para conseguir un ventilador mecánico para su padre Luis Lazo, quien lucha contra la COVID-19 .

“Participé y canté gratuitamente en la jornada de apoyo para la planta de oxígeno en Ayacucho para ayudar a muchos paisanos míos con COVID-19, pero irónicamente hoy me encuentro en búsqueda de un ventilador y nadie me da la mano”, inicia su mensaje.

El intérprete de “Si no es contigo” contó que su progenitor se encuentra internado en el hospital de Essalud de Huamanga, Ayacucho, donde —según él— no puede recuperarse debido a que “solo existen seis ventiladores mecánicos para una población de más de 200.000 personas”.

Además, denunció que “hay centros de salud del Minsa, en esa misma ciudad, que tienen respiradores sin usar porque no cuentan con unidades especializadas”.

Para Daniel Lazo, su pedido no es solo por su padre que está en estado crítico, sino también por todos los pacientes de COVID-19 que no cuentan con recursos económicos y se amparan en el sistema de salud del Estado.

“Mi padre muere porque un sistema de salud no puede prestarle un ventilador al otro. Es probable que él se vaya, como tantos se han ido, pero no me quiero quedar callado. No puedo hacerlo. No se trata solo del señor Luis Lazo. Se trata de que toda una nación está muriendo porque nuestra burocracia y nuestra poca empatía, nos está matando”, sentenció.

El cantante Daniel Lazo pide un ventilador mecánico para su padre. Foto: captura Facebook / Daniel Lazo

El cantautor hizo un llamado a quienes pueden ayudarlo a conseguir un ventilador mecánico para su papá. “En este momento agoniza y mi familia agoniza junto a él... Ayuden a mi padre, que se irá y no podré decirle adiós ni acompañarlo”, finalizó.

