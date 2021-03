Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu sufren intento de robo en su viaje

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu continúan su travesía hacia distintos destinos del Perú. Esta vez decidieron ir a Huaraz y vienen compartiendo cada momento con sus miles de seguidores en las redes sociales. Recientemente, la expareja reveló que sufrieron un intento de robo mientras almorzaban en un restaurante.

“Estábamos comiendo en el restaurante en Huacho y habíamos dejado las camionetas en plena esquina porque se podía cuadrar ahí y habíamos dejado el portaequipajes arriba, teníamos una pita amarrada y todo, pero luego al parecer se han dateado o qué sé yo y han cortado con una tijera, una cuchilla o lo que fuese, cortaron todo el portaequipaje y en la carretera empezó a sonar”, contó el modelo en Instagram.

“Habían abierto una de las maletas a medias, la de las niñas, pero felizmente no se llevaron nada, gracias a Dios no hemos visto nada que falte (...) Hemos tenido que jugar tetris para que entren todas las maletas (en el auto), son cosas que desde hace tiempo no me pasaban” continuó.

Sebastián Lizarzaburu bromeó con la madre de su hija y señaló que cada vez que sale con ella “le roban”. Entre risas, Andrea San Martín despreocupó a sus fans y aseguró que el robo no se llegó a concretar.

Horas más tarde, la modelo compartió imágenes del destino turístico, al que llegó también con sus pequeñas hijas y amigos cercanos, quienes la ayudaron a salvaguardar sus pertenencias y equipaje tras lo sucedido.

