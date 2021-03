Yo soy Chile: ‘Luis Miguel’ vence a ‘José Feliciano’ peruano en reñido duelo

El artista chileno Ricky Santos, quien participó en el formato peruano de Yo soy, impresionó a los jurados de Yo soy Chile con su interpretación del tema “Cómo es posible que conmigo”, de Luis Miguel, y logró derrotar por una mínima diferencia al peruano Sebastián Landa, quien interpreta a José Feliciano.

Tras el reñido versus, Myriam Hernández fue quien inició la ronda de evaluaciones con una notoria preocupación, pues señaló que “el duelo es injusto porque hay tremendos participantes”. “¡Ay Micky! Te digo Micky porque te veo y eres igual, muy parecido. Esta canción es difícil porque es rítmica, pero está todo el rato arriba, lanzaste unos agudos impresionantes”, comentó la cantante sobre la actuación de Ricky Santos.

“Son muy parejos, yo creo que son finalistas, lo hemos dicho varias veces, los dos hacen una buena interpretación. Ver a José Feliciano, es él y no hay nada que criticarle, a Luis Miguel tampoco no hay nada que criticarle. Buscando al mejor de la semana en este duelo, para mí es premiable el ímpetu, la energía, lo creíble y la cantidad de detalles y todo lo imprime ‘Luis Miguel’”, precisó el actor Cristián Riquelme.

La voz detrás de “El hombre que yo amo” reiteró que es “una competencia injusta” y señaló que ambos son increíbles. “Yo siempre he dicho que si a José Feliciano me lo cambiaran en el escenario no me daría ni cuenta. Pero lo que me pasa con Luis Miguel es que lo veo”, añadió.

Por su parte, Antonio Vodanovic quiso proponer que ambos sean ganadores, no obstante se decantó por José Feliciano, pero su voto no fue suficiente y sus compañeros decidieron que ‘Luis Miguel’ sea el ganador.

