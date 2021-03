Velásquez lanza “Oportunidad”, canción donde muestra su lado optimista

Tras el lanzamiento de su primer sencillo en agosto del 2020, el cantautor peruano Velásquez estrena su segundo single titulado “Oportunidad”, acompañado de un videoclip realizado y producido durante la pandemia.

“Mi primer single me permitió seguir explorando sonidos y conectando con profesionales de la música que tienen bastante experiencia que suman a mi proyecto enormemente. Me siento muy feliz por lo que hago”, indica el artista nacional.

“Este es el momento de hacer las cosas. No mañana, ni antes de la pandemia. Este es el momento. No voy a esperar el momento perfecto para hacer las cosas. Creo que uno mismo tiene que decidir cuál es ese momento”, añade Velasquez.

“Oportunidad” fue producida por Matias Cella, ganador de un Grammy Latino a ‘Grabación del año’. Refleja el mejor momento de hacer las cosas que soñamos: hoy. Además crea esa línea de optimismo dentro de este contexto caótico es el objetivo que quiere cumplir Velasquez con su canción.

“Desde que arrancó la pandemia he estado escuchando mucha música brasileña. Me di cuenta que la música no es solo para entristecerse y hablar de tu ex. Sino de hablar de cualquier tema simplemente por hablar. Intenté fusionar los sonidos peruanos que tenía dentro como guitarrista que soy y, junto a Matias, logramos darle este sonido”, menciona Jorge Velasquez acerca de la composición del sencillo.

Desde el estreno de “6×8”, su primer sencillo como solista, generó bastantes críticas en el entorno musical. Inclusive, fue destacado por Billboard como una de las mejores canciones de Latinoamérica, junto a artistas de talla mundial como Gloria Estefan, Cali y El Dandee, Danna Paola, entre otros.

La canción ya se encuentra disponible en Spotify y todas las plataformas de streaming. El videoclip será estrenado el próximo jueves 1 de abril en su canal de YouTube.

