Michelle Soifer lamenta deceso de su amigo: “Siempre estarás en mi corazón”

Michelle Soifer atraviesa una difícil situación por el fallecimiento de un amigo muy querido. La cantante utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje de despedida.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “La nena” dedicó un texto lamentando el deceso de quien consideraba un familiar más.

“Se me fue mi amigo para siempre. Hasta ahora me cuesta entender cómo es que a los seres más maravillosos les toca partir y de esta forma, pero sé que dios tiene un propósito para todo. Te quiero mucho y no sabes el dolor que tu partida ha causado”, escribió la joven este 26 de marzo.

Así también, agradeció a su amigo por haberla acompañado en momentos de su vida. “Te lo dije muchas veces, eres mi amigo de esos de los que hay pocos”, agregó Michelle.

“Gracias por confiar en mí tantos años para ser parte de tu familia. Amigo mío, siempre estarás en mi corazón . Jesús, me duele tu partida. Te quiero”, finalizó la cantante.

Michelle Soifer apenada por deceso de amigo. Foto: captura/Instagram

Michelle Soifer apenada por fallecimiento de seguidora

Hace unos días, Michelle Soifer comunicó el fallecimiento de una de sus seguidoras. Ella se mostró afectaba porque su fiel fan era una muchacha joven con un ‘futuro por delante’.

A través de sus redes sociales le dejó un mensaje de despedida. “Yo acabo de postear un montón de cosas alegres para compartirlo con ustedes, pero acabo de recibir una muy triste noticia de una vecinita, de una ‘michilover’, con toda una vida por delante, acaba de fallecer ”, dijo en un video compartido.

