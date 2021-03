Melissa Paredes bromea y dice que ‘Giselo’ no le quitará su puesto en América hoy

A inicios de febrero, Melissa Paredes se convirtió en la nueva conductora de América hoy. La exreina de belleza ahora acompaña a Ethel Pozo y Janet Barboza en el espacio matinal.

En esta nueva faceta, la también actriz confesó sentirse a gusto por la oportunidad que le han dado para desarrollarse como presentadora de televisión.

“Esta nueva faceta me hace sentir muy feliz, me siento muy cómoda. Cada día sigo aprendiendo un poco más, aprendo mucho de cada uno de mis compañeros, estoy muy contenta por esta gran oportunidad. Además, tengo unos compañeros extraordinarios, la paso muy bien con ellos, por eso, cuando no puedo ir al programa, los extraño mucho”, dijo en declaraciones recogidas por El Popular.

Al ser consultada por las constantes bromas que hace Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, sobre quitarle el puesto de conductora en América hoy, Melissa Paredes respondió con humor y aseguró que él solo se quedará como “colaborador”.

“¿Edson me quiere quitar el puesto? Nunca, la tiene difícil, creo que como colaborador está muy bien. A Edson lo quiero mucho, es muy talentoso, todas las bromas que me hace son muy divertidas, comentó.

Asimismo, reveló que en el set todos se llevan muy bien porque se respetan y no existe “maldad”.

“Ethel, Janet, Edson y yo hemos hecho un match increíble, nos tenemos mucha confianza. Y es muy divertido el poder bromearnos sanamente, nuestras bromas siempre son en buena onda, con buenos términos, siempre por el lado de la diversión, nunca de la maldad. Y, además, creo que es bueno reírse de uno mismo”, añadió.

