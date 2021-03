Yo soy: exparticipante de Yo soy kids reaparece como ‘Alejandro Fernández’

Yo soy temporada 30 se encuentra actualmente en la etapa de casting. En la reciente edición del miércoles 24 de marzo se presentó en el programa un joven imitador de Alejandro Fernández.

Casi al finalizar el show, llegó al set Kevin Villaverde, quien fue participante de La voz kids en 2017. El joven de 18 años apareció en el escenario caracterizando al cantante mexicano de rancheras.

“Me gusta la música ranchera, es algo que lo he tenido desde muy pequeño. Mi abuela me ponía canciones de Pedro Infante y Jorge Negrete”, dijo antes de su audición.

Su interpretación de “Como quien pierde una estrella” convenció al jurado conformado por Katia Palma, Maricarmen Marín y Mauri Stern, quienes le dieron la aprobación para avanzar a la siguiente etapa.

Mauri Stern elogia a Mauricio Mesones

Tras declararse fan de la cumbia peruana, Mauri Stern aprovechó que Mauricio Mesones estaba en la mesa del jurado para elogiarlo por su talento musical.

“Algo me pasó... es que la cumbia. Aunque no lo quieras, entra en tu sistema, te posee y lleva a un lugar que no querías”, dijo el mexicano sobre el género peruano.

Tras sus palabras, se dirigió al músico para comentarle de su nuevo tema lanzado hace unas semanas titulado “La cumbia del amor”.

“Qué linda esa canción Mauricio, romántica, hermosa. Es la canción que acaba de lanzar Mauricio”, señaló el ex Magneto.

