Sofía Franco acepta apoyo legal del Ministerio de la Mujer tras detención

La exconductora de televisión Sofía Franco emitió un primer pronunciamiento desde la comisaría de La Molina, donde se encuentra detenida tras haber protagonizado un hecho de violencia familiar con su esposo, el alcalde Álvaro Paz de La Barra.

Se comunicó con el programa de Magaly Medina a través de un enlace telefónico. Allí, contó que está sumamente afectada por la situación que atraviesa debido a que está sola y alejada de su hijo.

“Estoy nerviosa, en calidad de detenida. Lamentablemente, es una situación que me tiene devastada. Me tienen separada de mi hijo. Esto va a seguir todavía, mañana me van a llevar a la Fiscalía”, expresó.

Aclaró que su abogado no es el hermano del mejor amigo de Álvaro Paz de La Barra. “Yo llamé a las líneas de ayuda porque, sinceramente, estoy sola. Acudí a un amigo de infancia, que no es el padrino de mi hijo (en referencia a su defensa). Él está ahora conmigo acá”, agregó.

Confirmó que no llegará a un acuerdo con el alcalde de La Molina. “Queríamos llegar a una conciliación, pero ya nada tiene solución. El daño está hecho. Estoy muy mal, quiero estar en mi casa con mi hijo”, sostuvo.

Sobre el soporte legal que le ofreció el Ministerio de la Mujer, Sofía Franco aceptó la ayuda de la entidad del Estado y negó que la haya rechazado, como se informó la mañana del jueves 25 de marzo.

“Sí acepto la ayuda del MIMP y de la nueva ministra. Hay un trámite, que pido que haya seguimiento, por favor; no puedo permitir que haya abuso de autoridad”, sentenció.

A través de Twitter, el Ministerio de la Mujer anunció que respaldarían a Sofía Franco a “fin de brindarle soporte legal y emocional que requiera”. El grupo de funcionarios del MIMP acudió a la comisaría a las 11.30 p. m. del jueves 25.

El Ministerio de la Mujer le ofreció soporte legal y emocional a la presentadora Sofía Franco. Foto: captura Twitter

