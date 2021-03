Nicola Porcella revela que su padre está intubado tras contraer la COVID-19

Nicola Porcella preocupó a sus seguidores al revelar el estado de salud de su padre, quien permanece internado en un clínica tras contraer la COVID-19.

A través de sus historias de Instagram, el chico reality se mostró afectado porque su progenitor se encuentra intubado y usa un ventilador mecánico para poder respirar. Ahora está a la espera de la disponibilidad de una cama UCI (unidad de cuidados intensivos).

“Disculpen, pero me acabo de despertar hace un rato. No quería pararme de la cama, estaba con mucha ansiedad, depresión, muchas cosas, pero me acordé que si mi papá pudiera hacerlo, hubiera venido a buscarme y dicho: ‘párate que así no logras nada, sigue luchando’”, expresó.

“Mi papá ya está intubado, ya está con el ventilador, pero no está en UCI, estamos esperando cama. Seguimos para adelante, peleando por él. Muchas gracias por sus palabras. Dios sabe por qué hace las cosas”, mencionó el modelo peruano.

En otra de sus historias de la red social, el exintegrante de Esto es guerra publicó un pedido a Dios por la recuperación de su padre, Francesco Porcella.

“Dios, siempre he confiado en ti, sé que todo lo que haces es por una razón, pero esta vez te pido con todas mis fuerzas que salves a mi papá. Me gustaría estar en su lugar y que él esté en su casa viendo televisión... No voy a cuestionar tu accionar, pero si se pudiera hacer un cambio, estoy dispuesto a hacerlo”, escribió el modelo junto a una foto familiar.

