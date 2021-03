Maricarmen Marín a Ángel López: Hermoso compañero que nos regaló Yo soy

La cantante Maricarmen Marín destacó la carismática personalidad del recién integrante de Yo soy, Ángel López. A través de sus redes sociales, la intérprete de “Por qué te fuiste” le dedicó un tierno mensaje.

Tras su incorporación al programa, la voz de Son by four fue calurosamente recibido por sus compañeros del jurado. Como se sabe, él formó parte del espacio de Latina luego de confirmarse la salida de Tony Succar.

En ese sentido, la artista peruana demostró que ambos han desarrollado una cercana amistad y resaltó su humildad.

“ Qué hermoso compañero nos regaló Yo Soy. Un supercantante, que inspira, con una calidad humana inigualable. Gracias Ángel López por ser parte de esta familia. ¡Te queremos!”, escribió Maricarmen adjuntando un selfie.

Maricarmen junto a Ángel López. Foto: captura/Instagram

Maricarmen Marín lamenta muerte del Dr. Ramos

Tras confirmarse el fallecimiento del Dr. Ramos, el médico que atendió el primer caso de coronavirus en Perú, Maricarmen Marín expresó su pena por el deceso.

Él era uno de los invitados que constantemente se presentaba en Mujeres al mando para hablar temas de salud. En ese sentido, ella le dedicó unas palabras en el set de Latina.

“Él me dijo: ‘Tengo un secreto, tú me has enviado saludos por Navidad y en mi cumpleaños’. Y dije: ‘¿Cómo así?’. Y era porque Freddy, mi bailarín, en algún momento me había pedido saludos para él, porque era fanático de la cumbia. Así te voy a recordar, Enrique, con una sonrisa”, manifestó la conductora.

