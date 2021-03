Magaly Medina denuncia amenazas de la familia de Álvaro Paz de la Barra

La conductora Magaly Medina denunció públicamente que viene recibiendo amenazas por parte de la familia directa de Álvaro Paz de la Barra, esposo de Sofía Franco y alcalde de La Molina.

A través de Twitter, la presentadora de Magaly TV, la firme aseguró que recibió los mensajes de advertencia luego de haber demostrado su respaldo a Sofía Franco, quien continúa detenida en la comisaría de La Molina por protagonizar un hecho de violencia doméstica.

Magaly Medina afirmó que no cederá al amedrentamiento por parte de la familia del burgomaestre y continuará cubriendo el caso de la ex presentadora de televisión.

“Temprano en la mañana ya recibí amenazas de la familia directa del alcalde de La Molina. Eso no me amedrentará para seguir diciendo lo que pienso sobre este caso”, escribió la conductora de ATV en la red social.

En la última edición de su programa, Medina le ofreció a Sofía Franco el soporte legal de un estudio de abogados. Se trata del letrado Julio Rodríguez, quien acudió a la comisaría y asumió el cargo de nuevo abogado de la exconductora este viernes 26.

Sofía Franco se comunicó con Magaly Medina en vivo

Desde la comisaría de La Molina, Sofía Franco se comunicó con Magaly Medina a través de un enlace telefónico la noche del jueves 25 de marzo.

Franco contó que se siente afectada por la situación que atraviesa. “Estoy nerviosa, en calidad de detenida. Lamentablemente, es una situación que me tiene devastada. Me tienen separada de mi hijo. Esto va a seguir todavía, mañana me van a llevar a la Fiscalía”, expresó.

