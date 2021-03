Karina y Timoteo tuvieron inesperado reencuentro en América TV

Se volvieron a juntar. Karina Rivera y Timoteo volvieron a juntarse tras 25 años de estar separados de la televisión. En la reciente edición de En boca de todos, este 26 de marzo, la animadora infantil tuvo la visita del querido dragón.

La exconductora de Todo por amor llegó al set del programa para anunciar su retiro de los shows infantiles. Ella ya había comunicado, en una entrevista realizada en febrero, que dejaría esa etapa para encargarse de sus otros negocios.

En compañía de los conductores del magazine, Rivera interpretó una de sus recordadas canciones. De un momento a otros, Ricardo Bonilla, vestido de Timoteo, sorprendió al aparecer en el programa.

“La amo de aquí hasta el cielo, infinito, ida y vuelta cinco veces”, dijo el personaje. La animadora no pudo ocultar las lágrimas y respondió: “Imagínense... y la persona que está dentro de Timoteo también es maravillosa”.

“Tiene un lugar superespecial. Me encanta que suceda esto en América Televisión, donde conocí a Timoteo . Gracias a todo el público que de verdad siempre me han sorprendido. Si bien es cierto no continué con los shows infantiles en televisión, cada fin de semana nos llamaban”, agregó.

Ricardo Bonilla pide ayuda por la salud de un familiar

A finales de febrero, Ricardo Bonilla sorprendió a propios y extraños al compartir un texto donde cambiaba un saludo por una recarga de oxígeno.

“Cambio un peluchito de Timoteo más un saludo virtual por una recarga de oxígeno. Seriedad. Información al inbox”, escribió en el post.

Ante la preocupación de sus fans, el animador aclaró que era para un familiar que necesitaba ayuda urgentemente. “Queridos amigos, yo me encuentro bien, gracias a Dios, pero mi familia y yo estamos pasando momentos difíciles en busca de cama UCI”, explicó.

Ricardo Bonilla cambia peluche de Timoteo y saludo por recarga de oxígeno

