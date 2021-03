Evanescence lanza The bitter truth, su primer álbum más de 10 años después

Regresa a la música. La banda estadounidense de rock Evanescence anunció el lanzamiento de The bitter truth, su primer disco original después de 10 años de ausencia de nuevo material.

Amy Lee, vocalista del grupo, brindó una entrevista para la revista Rolling Stone, donde contó que se siente satisfecha por el resultado del disco, pues muestra la esencia de Evanescence.

“La energía fue simplemente amplificada”, declaró la rockera de 39 años. “Mi estado de ánimo, mi corazón, ha cambiado totalmente, ahora puedo escuchar todo el álbum y no escuchar nada que suene como un error, o algo que todavía tengo que arreglar. Realmente puedo disfrutarlo por primera vez, no puedo decirte lo bien que se siente. Lo he estado escuchando una y otra vez”, expresó la cantante.

La banda comenzó a trabajar en el álbum en 2019 y grabó gran parte durante la pandemia de COVID-19. Este viernes 26 de marzo fue el estreno del disco en las plataformas de música.

El proyecto discográfico “es una colección épica inspirada en la lucha, la pérdida y la superación dentro de las realidades del siglo XXI y de nuestro mundo”, señaló en un anuncio Evanescence.

The bitter truth presenta sencillos, ya lanzados, como “Wasted on you”, “The game is over”, “Use my voice”, “Yeah right” y “Better without you”.

